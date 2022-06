ALAMIN: Mga kalsadang isasara para sa Marcos inauguration

Isasara ang ilang kalsada sa paligid ng National Museum sa lungsod ng Maynila simula Linggo, Hunyo 26, bilang paghahanda sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa Huwebes, Hunyo 30, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Ayon sa abiso ng MMDA nitong Sabado, isasara simula hatinggabi ng Linggo ang Padre Burgos Avenue na nasa harapan ng pambansang museo.

LOOK: Several roads around the National Museum in Manila will be closed to traffic beginning Sunday, June 26, for the inauguration of president-elect Ferdinand Marcos Jr. on Thursday, June 30.



📸: MMDA pic.twitter.com/i0VisdB8Qb — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) June 25, 2022

Kasabay ding isasara ang mga kalye sa kanto nito, kabilang ang Finance Road, Maria Orosa Street mula TM Kalaw hanggang P. Burgos, at General Luna Street mula P. Burgos hanggang Muralla Street.

Sa mismong araw ng inaugurasyon, Hunyo 30, isasara na rin simula alas-4 ng umaga ang Ayala Boulevard at ang Victoria Street mula Taft Avenue papuntang Muralla Street.

Muling bubuksan ang mga isinarang kalsada pasado alas-11 ng gabi ng Hunyo 30.

Isasara rin sa trapiko ang Roxas Boulevard mula Buendia hanggang P. Burgos mula alas-5 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon sa Hunyo 30.

Limitado ang mga tinakdang parking area batay sa mapa ng MMDA, kabilang ang paligid ng Quirino Grandstand sa Luneta.

Hinikayat ng mga awtoridad ang mga taga-publiko na dadalo sa inaugurasyon na gumamit ng pampublikong transportasyon papunta sa lugar.

Makakapasok ang mga dadalo sa inaugural venue sa 2 entrada sa P. Burgos—sa kanto ng Gen. Luna Street kung galing Roxas Boulevard at Victoria Street kung galing Taft.

Aside from the Marcos inaugural venue, @MMDA will also close roads near Malacañang & PICC:



JUNE 29, 12:01 AM to JUNE 30, 11 PM:

•Mendiola St

JUNE 30, 4 AM TO 11 PM:

•Jalandoni St, PICC, Pasay City

JUNE 30, 1 PM to 11 PM:

•Legarda St (frm San Rafael to Figueras St)



📸:MMDA pic.twitter.com/L66oKGbu2D — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) June 25, 2022

Bukod sa paligid ng National Museum, sarado rin simula hatinggabi ng Hunyo 29 hanggang gabi ng Hunyo 30 ang Mendiola Street na malapit sa Malacañang Palace.

Isasara naman simula ala-1 ng hapon ng Hunyo 30 ang Legarda Street sa kanto ng Mendiola, mula San Rafael hanggang Figueras Street.

Sarado rin simula 4 AM ng Hunyo 30 ang Jalandoni Street sa may Philippine International Convention Center (PICC) sa Pasay City.

Traffic rerouting

Mananatiling bukas sa araw ng inaugurasyon ang Taft Avenue na nasa isang kanto ng P. Burgos.

Ayon sa MMDA, maaaring daanan ng mga sasakyan bilang alternatibong ruta ang UN Avenue at Kalaw Avenue patungong Roxas Boulevard o Taft.

Padadaanin naman ang mga truck mula South Luzon Expressway sa Osmeña Highway papuntang Quirino Avenue at sa Nagtahan, Lacson, Yuseco, at Capulong patungong Road 10.

Sa apektado ng pagsasara sa may Malacañang at Pasay City, ito ang mga alternatibong ruta:

Para sa pupunta ng Halandoni St., dumaan ng Atang Dela Rama o Roxas Blvd.

Para sa manggagaling ng Sampaloc area Earnshaw St. padaan ng Legarda, mag-kaliwa sa Manrique St.

Para sa dadaan ng Mendiola galing Sta. Mesa, mag-kanan sa M.F. Jhocson St., at kaliwa sa Lardizabal St.

Para sa dadaan ng Mendiola galing P. Casal St., mag-kaliwa sa Arlegui St.

Para sa dadaan ng Mendiola galing Quezon Blvd. at CM Recto Avenue, mag-kaliwa sa N. Reyes St. o kanan sa S. H. Loyola

Pinapayuhan naman ang ibang motorista na bibiyahe sa ibang bahagi ng Metro Manila na daanan ang R-10, EDSA, C5, at Skyway para tumungo sa destinasyon.

LOOK: Part of the Manila Police’s simulation exercises on Sunday morning for the Marcos inaugural were dealing with protesters entering the National Museum vicinity, with police in riot gear.



PNP said 7,000 police will be deployed in the perimeter on June 30.



📸: MPD pic.twitter.com/1ZNrmCx3Bo — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) June 25, 2022

Nauna nang sinabi ng MMDA na patuloy ang kanilang clearing operations sa mga magsisilbing alternatibong ruta.

Patuloy naman ang pagsasagawa ng simulation exercises ng pulisya, bombero, at iba pang ahensyang magbabantay sa seguridad sa mga nalalabing araw bago ang inaugurasyon.