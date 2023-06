Tree planting isinasagawa sa La Mesa Nature Reserve

MAYNILA — Isinasagawa sa La Mesa Nature Reserve sa Quezon City ngayong Sabado ng umaga ang tree planting at paglalakad para sa kalikasan ng Lopez group of companies.

Layon nitong makakolekta ng pinakamaraming “puntos” sa mga Lopez company at indibidwal na makakagawa ng pinakamaraming hakbang sa loob ng La Mesa Nature Reserve.

Makakatanggap ng parangal at cash prize ang mananalo.

Ayon kay Joseph T. Ascalon, ang namumuno ng Bantay Kalikasan Program, makatutulong sa kalusugan ang paglalakad.

Inaabangan naman ng nakilahok ang tree planting.

Ayon kay Mercedes “Cedie” Lopez-Vargas, pangulo at executive director ng Lopez Group Foundation, pamamaraan ito ng pagtulong pabalik sa kalikasan.

"This year we’re celebrating the legacy of our chairman emeritus Oscar Lopez, who was one of the staunchest environmentalists of the Lopez group. But I think more than that we’re celebrating the legacy of Gina Lopez whose vision has built and sustained the La Mesa Eco Park and Reservoir," ani Lopez-Vargas.

“Itong Walk the Talk kasabay siya ng Arbor Day tree planting event to encourage mga employees ng Lopez Group na magkaroon ng exercise outdoor activity. So 'yung kino-collect 'yung points at the end of the month award mga companies most number of points and individual with the most number of points so today it’s another event just to let employees experience the outdoors here in La Mesa," dagdag ni Ascalon.

Nasa 1,200 seedlings ng malapapaya at lago ang itatanim sa 3 ektaryang lupa ngayong Sabado ng umaga.

