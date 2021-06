TINGNAN: Balyenang napadpad sa dalampasigan, sugatang dolphin naibalik sa dagat

Isang balyena at sugatang dolphin ang natulungan at naibalik na sa karagatan sa magkahiwalay na insidente sa Antique at Iloilo.

Isang pilot whale o balyena ang napadpad sa dalampasigan ng Barangay Baybay sa Pandan, Antique, Martes ng madaling araw.

Nagtulong-tulong ang mga mangingisda sa lugar para maibalik sa dagat ang napadpad na balyena sa Antique. Contributed photo

Ang balyena ay may haba na 15 talampakan at 2 talampakan naman ang dorsal fin nito.

Matapos masuri ng mga eksperto ay ligtas naman na naibalik sa gitna ng dagat ang balyena sa tulong na rin ng mga mangingisda sa lugar.

Ginamot ng awtoridad ang sugat ng dolphin bago ito muling ibinalik sa dagat sa Miagao sa Iloilo. Larawan mula sa Oma Miagao Fisheries Crm

Sa Miagao, Iloilo, nailigtas ng mga mangingisda ang isang sugatang dolphin noong Lunes ng umaga.

Ayon sa Municipal Fisheries Office ng Miagao, nakatanggap sila ng report na may nakitang sugatan na dolphin sa lugar.

Kaagad namang rumesponde ang awtoridad at iniligtas ang dolphin at dinala sa pampang para gamutin.

May haba na 7 talampakan ang dolphin.

Matapos magamot ay kaagad naman na ibinalik sa gitna ng dagat ang dolphin.

— Ulat ni Rolen Escaniel