VP Robredo, pinarangalan bilang 'Most Outstanding Bicolano'

Mistulang nagpatikim si Vice-President Leni Robredo ng magiging direksyon ng Angat Buhay NGO na pangungunahan niyang ilunsad sa Hulyo 1, nang magsilbing panauhing pandangal sa 74th Recognition Day ng University of Nueva Caceres sa Naga City ngayong Martes.

Sa talumpati niya, ipinagmalaki ni Robredo ang malaking ambag ng iba’t ibang institusyon sa Angat Buhay Programs ng Office of the Vice-President.

Katulad na lamang ng UNC College of Engineering and Architecture na sinuportahan ang proyektong pabahay ng OVP para sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo at kalamidad sa mga bayan ng Lupi, Sagñay at Calabanga sa Camarines Sur.

“Lending your expertise not just in designing housing units and supervising the construction, but even in teaching masonry and carpentry along with offering livelihood trainings for residents.”

“Ako po an testigo at isa po ako sa magpapatunay sa palagi ninyong naririnig dito sa UNC. Not for school but for life,” ani Robredo sa pinarangalang mga estudyante sa salitang Bikol.

Ayon pa kay Robredo, bukod sa maraming hamon ng pandemya, kailangan din umanong pagsikapang tugunan ng bawat isa ang iba pang pagsubok na nakakaapekto sa bansa, gaya ng unti-unting pagrupok ng ilang institusyon ng pamahalaan, lumalalang kahirapan at patuloy na pagkalat ng "fake news" lalo na sa social media.

“Everywhere else we look, other challenges abound. We see our institutions weakening. We see disinformation, historical revisionism on overdrive. We see inequality widening. Gaps in our basic needs remaining unfulfilled. The strain in the social fabrics stretching even more tautly putting so many on edge. UNC has provided you with the training and values to rise to these challenges head on,” hamon ni Robredo sa mga estudyante.

Kasabay ng pagtanggap ng Most Outstanding Bicolano Award mula sa UNC General Alumni Association, tiniyak ng university president na si Dr. Fay Lea Patria Lauraya na makakaasa si Robredo ng suporta sa itatatag na pinakamalawak na volunteer network sa bansa.

"Maraming salamat VP Leni sa paggising sa diwa at puso para sa pagmamahal sa bayan, sa pagpapahalaga ng ambag ng bawat isa sa pag-angat ng buhay ng nakakarami. Kasama mo kami sa mga susunod na gawain para sa mahal nating Pilipinas,” ani Lauraya.

Personal para kay Robredo ang muling makabalik sa tinaguriang kauna-unahang pamantasan sa Bicol. Gaya ng amang si retired Judge Antonio Gerona, dito siya nagtapos ng abogasya.

Dito rin kumuha ng Doctorate Degree in Education ang kanyang ina na si Salvacion habang minsang nagturo sa College of Engineering ang asawa’t dating mayor na si Jesse Robredo.

Samantala noong Lunes, pinangunahan ni Robredo ang panunumpa sa pwesto ni Mayor Philip Salvador Señar at ilan pang nanalo sa Halalan 2022 sa bayan ng Magarao, Camarines Sur. Dumalo rin siya sa pagdiriwang ng 30th Founding Anniversary ng Lakas ng Kababaihan sa Naga.

