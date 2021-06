Bangkay ng 4 magkakamag-anak natagpuan sa bahay sa Biñan, Laguna

Natagpuan ang bangkay ng isang pamilya hapon ng Martes sa Barangay Canlalay sa Biñan City, Laguna.

Nakita ang bangkay ng 46 anyos na padre de pamilya, ang kaniyang live-in partner na 41 anyos, at ang mga anak na 7 anyos at 1 anyos.

FLASH: 4 na bangkay isang pamilya kabilang ang 2 bata na may edad na 7 anyos at 1 anyos natagpuang patay sa loob ng kanilang bahay sa Brgy. Canlalay, Biñan City, Laguna @ABSCBNNews — Dennis Datu (@Dennis_Datu) June 15, 2021

Nagtamo ang mag-iina ang mga sugat sa ulo habang ang dalawang bata ay may face mask din na nakabusal sa kanilang bibig.

Natagpuan malapit sa bangkay ng mga biktima ang isang martilyo at natagpuan naman ang nakabitin na bangkay ng padre de pamilya.

Nadiskubre ng isa nilang kapitbahay ang bangkay bandang ala-1 ng hapon.

Ayon sa mga kapitbahay, bandang alas-11 ng umaga nang makarinig sila ng umiiyak na sanggol.

Dagdag pa ng mga kapitbahay, madalas nilang narinig ang mag-asawa na nag-aaway dahil sa problema sa pera.

Ayon kay Biñan City Police Chief Police Lt. Col. Giovannie Martinez, tinitingnan nilang anggulo sa krimen na pinatay muna umano ng padre de pamilya ang kaniyang mag-iina bago magpatiwakal.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

Editor's note:

May mga grupo sa Pilipinas na handang makinig sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at depresyon.

Kabilang na rito ang Natasha Goulbourn Foundation na handang tumugon kahit na anong oras.

Narito ang kanilang hotline numbers:

Information and Crisis Intervention Center

(02) 804-HOPE (4673)

0917-558-HOPE (4673) or (632) 211-4550

0917-852-HOPE (4673) or (632) 964-6876

0917-842-HOPE (4673) or (632) 964-4084

In Touch Crisis Lines:

0917-572-HOPE or (632) 211-1305

(02) 893-7606 (24/7)

(02) 893-7603 (Mon-Fri, 9 am-5 pm)

Globe (63917) 800.1123 or (632) 506.7314

Sun (63922) 893.8944 or (632) 346.8776