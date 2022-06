EAC, OLFU grads top May 2022 nursing board exams

MANILA—The Professional Regulation Commission (PRC) announced Friday that 6,616 out of 9,729 passed the Philippine Nurse Licensure Examination given in May 2022.

The result of one examinee was withheld, the PRC said.

Keziah Kyleen Galit Gonzales of Emilio Aguinaldo College-Manila and Nora Jane Bacarisas Staveley of Our Lady Of Fatima University-Valenzuela topped the boards after both got a 90.00 percent score rating.

RANK NAME SCHOOL RATING (%) 1 KEZIAH KYLEEN GALIT GONZALES EMILIO AGUINALDO COLLEGE-MANILA 90.00 NORA JANE BACARISAS STAVELEY OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-VALENZUELA 90.00 2 JULIA FLORA ROSA MARQUEZ AMARILLE OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-ANTIPOLO CITY 89.40 3 DHEN LOREN OPOLENCIA DELOS SANTOS UNIVERSITY OF PANGASINAN 89.00 CHRISTINE JOY MAGTOTO HIPOLITO CENTRAL LUZON DOCTOR'S HOSPITAL EDUC. INSTITUTION 89.00 KYRR JUSTINO PAULO ZERRUDO ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY 89.00 4 JESFEL BAUA DELA CRUZ NATIONAL UNIVERSITY-MANILA 88.60 5 RACHEL JOYCE ABECIA COME BUKIDNON STATE UNIVERSITY 88.40 JOSHUA AARON DIAZ DECENA UNIVERSITY OF PANGASINAN 88.40 6 LISA LESLIE AMOROSO LAMORENA MINDANAO STATE UNIVERSITY-MARAWI CITY 88.20 KIMBERLY SISON MANGULAD UNIVERSITY OF PANGASINAN 88.20 7 BABY FRECY MORA DE LA CRUZ ST. JUDE COLLEGE-DASMARIÑAS, CAVITE, INC. 88.00 HANNAH ROSEANN PALAGANAS LORESCO UNIVERSITY OF PANGASINAN 88.00 ISSAH MAE BONGAYAL REBUSTILLO BATANGAS STATE UNIVERSITY-BATANGAS CITY 88.00 EMJOMELOU BALEDIO VISBAL WESTERN LEYTE COLLEGE-ORMOC 88.00 8 EXCELSIA REBEKA MAREE LOBETE BASCO IMMACULATE CONCEPTION COLLEGE-ALBAY 87.80 ANN-ANN VILLA FRENCH CHRIST THE KING COLLEGE OF CALBAYOG 87.80 ALIYAH NASMINA TINSAY LAMPONI FAR EASTERN UNIVERSITY-NICANOR REYES MED.FOUND. 87.80 CLARENZE CABALOZA SANTIAGO THE GOOD SAMARITAN COLLEGES-CABANATUAN CITY 87.80 9 FARRAH GRACE PISCOS ATON SOUTHWESTERN UNIVERSITY 87.60 CONSUELO FALLER CALDOSA UNIVERSITY OF THE PHIL. SCHOOL OF HEALTH & SCIENCES-LEYTE 87.60 PAOLA MARIZ PANAL CERO COLLEGE OF MAASIN 87.60 10 GODFREY ORTEGA BAYUDAN UNIVERSITY OF THE PHIL. SCHOOL OF HEALTH & SCIENCES-LEYTE 87.40 CHIARRA GAETANA OMALE BINGA-AN NEGROS ORIENTAL STATE UNIVERSITY (CVPC)-DUMAGUETE 87.40 MERRY MAE DAPILO CABALE UNIVERSITY OF SAN AGUSTIN 87.40 FRANCHESKA NICOLE LAVETORIA CHUA UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 87.40 MIRANELA SANTOS ESTRADA UNIVERSITY OF PANGASINAN 87.40 MAJIE CRISS DAO-WAN KADATAR MOUNTAIN PROV. STATE POLYTECHNIC COLLEGE-BONTOC 87.40 RENEROSE DY LABAN PAMANTASAN NG CABUYAO 87.40 ELIZABERT DIRAMA LAMOSTE ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY 87.40 REY RAPHAEL DE LUNA LEYNES LA CONSOLACION COLLEGE-MANILA 87.40

Far Eastern University-Nicanor Reyes Medical Foundation was the top performing school in the exams after 57 of its 58 examinees passed.

RANK SCHOOL TOTAL NO. OF EXAM. TOTAL NO. PASSED PERCENTAGE PASSED 1 FAR EASTERN UNIVERSITY-NICANOR REYES MED.FOUND. 58 57 98.28% 2 UNIVERSITY OF PANGASINAN 67 62 92.54% 3 LICEO DE CAGAYAN UNIVERSITY 57 51 89.47% 4 WESTERN LEYTE COLLEGE-ORMOC 57 50 87.72% 5 UNIVERSITY OF PERPETUAL HELP SYSTEM DALTA-LAS PINAS 53 46 86.79% 6 MINDANAO STATE UNIVERSITY-MARAWI CITY 51 43 84.31% 7 OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-ANTIPOLO CITY 63 53 84.13% 8 OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-QC 247 203 82.19% 9 ARELLANO UNIVERSITY-MANILA 72 59 81.94% 10 EMILIO AGUINALDO COLLEGE-MANILA 66 54 81.82%

Here are the successful examinees.

RELATED VIDEO