Patay ang 2 suspek matapos umanong manlaban sa buy-bust operation sa Quezon City ngayong Lunes, sabi ng pulisya.

Ayon kay Lt. Gen. Vicente Danao, officer-in-charge ng Philippine National Police (PNP), bumunot ng baril ang mga suspek nang makaramdam na pulis ang kanilang katransaksiyon, dahilan para mabaril din sila ng mga awtoridad.

JUST IN | Dalawang suspek patay sa isinagawang buy bust operation ng QCPD Drug Enforcement Unit sa Arboretum Road sa Quezon City. pic.twitter.com/C72ySUfET2 — Jeff Caparas (@jeffcaparas) May 30, 2022

"Nagkabunutan. 'Di naman puwede magpauna ang pulis sa area. They have to fight it out," ani Danao.

Nangyari ang operasyon sa may Arboretum Road pasado alas-4 ng hapon.

Sinubukan umano ng pulisyang isugod sa ospital ang mga suspek pero idineklara ang mga ito na dead on arrival.

Tinatayang nasa P68 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang narekober sa operasyon.

Iniimbestigahan ng PNP kung saang crime group galing ang mga suspek.

"We are still digging deeper whoever is behind of whoever group is behind of selling," ani Danao.

— Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News

