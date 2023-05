Watch more News on iWantTFC

Humarap sa Kamara nitong Lunes ang presidente at ilang opisyal ng kumpanyang may-ari ng MT Princess Empress, ang oil tanker na lumubog sa bahagi ng Oriental Mindoro at sanhi ng malawakang oil spill.

Nag-sorry ang RDC Reield Marine Services sa libu-libong naapektuhan ng insidente.

“We sincerely apologize to the communities, the local and national government and agencies… Elements beyond human control such as sudden weather disturbance in the area resulted in this unfortunate event,” sabi ni RDC Reield Marine Services Vice President Fritzie Tee.

Nanindigan din ang kumpanya na hindi luma ang lumubog na oil tanker, taliwas sa opinyon ng Department of Justice na inihayag noong nakaraang pagdinig sa Kamara.

“Newly constructed po ‘yan,” sabi ni RDC Reield Marine Services President Reymundo Cabial.

“Hindi ‘yun ang report na nababasa namin. Ang pinagbilhan n’yo sa Navotas does not even have a business permit to operate in Navotas,” tugon ni House Committee on Natural Resources Chairperson Rep. Elpidio Barzaga Jr.

“Mapapatunay ko lahat ng steel plates, at documents, kung anuman ay maibigay ko rito. Mga resibo, pwede kong maibigay dito,” giit ni Cabial.

Sa tala ng DSWD, higit 41,000 ang pamilyang naapektuhan ng oil spill, at pumalo na sa higit P611 million ang halaga ng ayudang naibigay sa kanila, kabilang ang food at non-food items, emergency cash transfer, assistance to individuals in crisis situations o AICS, at cash for work.

Pero ayon sa ilang LGU at mambabatas, kulang pa rin ito.

“Hindi sapat at delayed ang natatanggap na ayuda… The national government must provide immediate compensation and aid to fisherfolk and the affected communities. Not only the national government. Kaya pinatawag din natin ang may-ari,” sabi ni Gabriela Party List Rep. Arlene Brosas.

“Until now walang hanapbuhay ang ating fisherfolks. Hindi sapat ang lahat ng ito. Gusto namin may managot na lang po. Sana makasuhan na... For 3 months walang nangyayari,” dagdag ni Pola, Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz.

Bukod pa ‘yan sa pagkasirang dulot ng oil spill sa coral reefs na tinatayang nasa P9.4 billion ang halaga, at mangroves na nasa P120.5 million.

Tinanong naman ng isang mambabatas ang nabalitaan niyang pagpapapirma umano ng waiver sa ilang apektadong residente, na mariing itinanggi ng may-ari ng MT Princess Empress.

“Bibigyan daw sila ng P15,000 one time… at hindi na sila pwede magdemanda pa later on pag nabigyan. Gusto ko lang maconfirm ito,” sabi ni ACT Teachers Party List Rep. France Castro.

“Wala po akong alam sa waiver na ‘yan,” tugon ni Cabial.

Samantala, nadagdagan na ng tatlo ang naunang pitong lugar na nag-lift ng fishing ban.

Ayon sa BFAR, bukod sa Baco, San Teodoro, Puerto Galera, Bongabong, Mansalay, Bulalacao at Roxas, pwede na ring mangisda sa Calapan, Bansud at Gloria.