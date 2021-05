Lalaking nang-rape umano patay nang abutan ng mister ng biktima

SANTA FE, Romblon — Patay noong Martes ang isang 53 anyos na lalaki sa bayan na ito matapos siyang barilin ng mister ng babaeng kaniyang ginahasa.

Sa ulat ng pulisya, nakasalubong ni alyas "Kardo" si alyas "Jia" na papunta sa Sitio Canduyong. Bigla na lang daw hinatak ni Kardo si Jia at dinala ito sa masukal na bahagi ng lugar at doon hinubaran at pinatungan.

Makalipas ang ilang minuto, biglang dumating si alyas "Tonyo," na siyang asawa ni Jia.

Agad binaril ni Tonyo si Kardo na tinamaan sa ulo at tiyan.

Naisugod pa sa Santa Fe Rural Health Unit si Kardo pero idineklara ring dead-on-arrival.

Agad namang tumakas ang mag-asawa sa lugar, pero nahuli rin agad ng pulisya.

Ngayon ay nakakulong sa custodial facility ng Santa Fe, Romblon si Tonyo.

—Ulat ni Andrew Bernardo

KAUGNAY NA ULAT

Watch more in iWantTFC