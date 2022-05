Bumuhos ang malakas na ulan sa bahagi ng EDSA sa Pasay City Martes ng hapon. George Calvelo, ABS-CBN News



Salitang malakas at mahinang buhos ng ulan ang naranasan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong Martes ng hapon.

Sa Quezon City, agad bumagal at sumikip ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan.

Naabutan din ng ulan ang mga pasaherong pauwi mula trabaho, gaya ng mga naghihintay ng masasakyan sa EDSA, Elliptical Road, at Commonwealth Avenue.

Pero sa EDSA, tuloy naman ang pagdating ng mga bus.

Ayon sa Metrobase ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), hindi naman sila naka-monitor ng matinding pagbaha, bukod sa namuong tubig sa mabababang bahagi ng mga kalsada.

Nagkaroon naman ng matinding build-up ng sasakyan sa northbound at southbound lanes, partikular sa Ortigas papuntang Kamuning.

Batay sa thunderstorm advisory ng PAGASA na inilabas ng 3:25 ng hapon, apektado ng pag-ulan na may kasamang pagkulog at kidlat ang Metro Manila at mga karatig-probinsya, na tinatayang aabot ng hanggang pasado alas-5 ng hapon.

Bandang 5:30 ng hapon, makulimlim at maambon ang panahon sa ilang bahagi ng Quezon City.

—ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News