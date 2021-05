Bahagi ng Philippine General Hospital, nasunog

Kuha ng Heart Response Team

MAYNILA (UPDATE) - Sumiklab ang sunog sa ikatlong palapag ng pay ward ng Philippine General Hospital sa Maynila pasado hatinggabi ng Linggo, ayon sa tagapagsalita nito.

Walang casualty sa insidente, ayon kay PGH spokesman Dr. Jonas del Rosario. Nagdeklara ng fireout ang mga bombero alas-5:45 ng umaga nitong Linggo, dagdag niya.

Nasa 80 to 90 porsyento ng mga pasyente ay inilikas, kabilang ang mga COVID-19 patients, ayon sa Bureau of Fire Protection.

Pansamantalang isasara ang emergency room ng PGH dahil dito dinala ang ilang pasyenteng inilikas, ani Del Rosario.

"Una pong panawagan namin ay sarado pa po ang ER ng PGH. Hindi pa po kami pwedeng tumanggap ng pasyente sa ER po. Talagang we had to use these areas for our patients na na-displace po," aniya sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo.

Naihiwalay ang mga COVID-19 patient sa mga non-COVID patients, dagdag ni Del Rosario.

"We're very aware na hindi mo pwede paghaluin. May sistema naman po ang PGH. Nahati namin ang PGH sa dalawa, may iniikutan lang na pathway ang COVID at non-COVID," aniya.

Nasunog ang parte ng ikatlong palapag ng ospital na may mga operating rooms, ayon kay Fire Senior Insp. Hector Agadulin, chief of operations ng Manila Fire Department.

Sunog sumiklab sa 3rd floor ng Philippine General Hospital sa Maynila. đŸ“·Manila Tondo Fire and Rescue Volunteers Inc. pic.twitter.com/NJlR049aPk — Jekki Pascual (@jekkipascual) May 15, 2021

Aniya, nagsimula ang sunog sa linen area ng operating room kaya mabilis din kumalat dahil mga tela ang nasa storage room.

"Ang kwento ng mga guards diyan, biglaan na lang may makapal na usok na lumalabas from the hallway. Operating room daw nila yung 3rd floor. So yung linen area kasama doon sa operating room, dito po nakita yung sunog, yung apoy," aniya.

Napakakapal umano ng usok sa third floor kaya nahirapan ang mga bombero. Ni-require ni Agadulin ang lahat ng bombero na magsuot ng breathing apparatus dahil sa kapal ng usok.

"Pagpasok namin, puro usok. Hindi makapasok yung walang breathing apparatus. So I required everybody na lahat may breathing apparatus, yun lang pwede pumasok sa 3rd floor," aniya.

Kuha ni Rodiver Ignacio, Caloocan East Fire Rescue Volunteer

Sa tantiya ng bombero, nasa 500 na mga pasyente ang kailangan ilikas mula sa gusali. Marami sa mga pasyente hindi makalakad ng maayos at kailangan ng tulong.

"Lahat gusto makalabas sa rooms nila, pati mga doctors nurses. Nakikita ko effort nila na evacuate yung mga patients nila. Pero marami ang mga patients, nagdikit-dikit na rin sa hallway at sa labas," ani Agadulin.

Dagdag niya, base sa natanggap niyang impormasyon, may 156 COVID-19 patients ang inilikas rin.

Bukod sa nahirapan ang mga bombero dahil sa kapal ng usok, may dagdag din silang pangamba dahil ang PGH ay ang pangunahing COVID referral hospital sa bansa.

"May takot din kami dahil alam namin na ang PGH ay isang COVID hospital. Pero tungkulin namin ito. Kailagan gampanan namin ang tungkulin namin at hanggat maari natutuwa kami wala naman nasaktan," aniya.

Inaalam pa ang sanhi ng sunog at nanawagan ang Manila Fire Department sa lahat ng ospital na i-review ang Fire safety practices at laging makipag-coordinate sa kanila para maiwasan ang sunog sa ospital lalo na ngayong may health emergency sa bansa.

- may ulat ni Gillan Ropero, ABS-CBN News

