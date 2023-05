PANOORIN: PH Property and Investment Exhibition, pinasinayaan

DUBAI - Pinasinayaan kamakailan ang Philippine Property and Investment Exhibition sa Dubai. Ginanap ang exhibition sa Radisson Blu Hotel Dubai, sa pangunguna nina Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at Philippine Ambassador to the United Arab Emirates Alfonso Ver.

Kasama ang organizer ng event na si Dr. Karen Remo, ang Founder at CEO ng New Perspective Media. Dumalo rin si H.E. Awad Mohammed Sheikh Al Murjin, ang Chairman ng Emirates Travelers Festival at mga opisyal ng UAE.

Nagbabalik ngayong taon ang Philippine Property and Investment Exhibition sa Middle East dala ang mga mas kapanapanabik na mga oportunidad.

Ang pitong edisyon ng PPIE sa UAE at sa Gitnang Silangan ay inaasahang dadaluhan ng 24,500 bisita mula sa iba-ibang bansa.

Mga bigating property developers; banks; insurance companies; government-backed financial, investment & savings institution; money remittance centers; at services providers ang kadalasang dumadalo at sumusuporta sa nasabing exhibit.

