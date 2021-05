Dating talent show finalist huli sa buy-bust sa Laguna

Huli ang dating finalist ng isang sikat na TV talent show sa buy-bust operation sa Sta. Cruz, Laguna, Biyernes.

Ayon sa paunang ulat ng Laguna Provincial Police, nakatanggap sila ng sumbong ukol sa umano'y ilegal na gawain ng suspek na si Mark Joven Olvido.

Nagkasa ang mga pulis ng buy-bust operation sa Barangay Duhat.

Matapos makabili ng droga ang pulis na nagpanggap na buyer, agad dinakip ang suspek. Nakuha sa kanya ang tatlong maliit na sachet ng hinihinalang shabu at ang buy-bust money na P2,000.

Ikinulong na ang suspek sa Sta. Cruz Municipal Police Station.

Si Olvido ay nakilala bilang "vape master" dahil sa kanyang talento sa pag-vape. Naging finalist siya sa Pilipinas Got Talent noong 2018 at lumabas din sa ilang palabas at pelikula.

- ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News