Manny Pacquiao greets supporters during their miting de avance in General Santos City on May 7, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News

GENERAL SANTOS CITY – Manny Pacquiao, who ended up third behind Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. and Leni Robredo, formally conceded in the presidential race on Tuesday night.

“Bilang boxer at atleta marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Sana lang kahit talo ako sa laban na ito, panalo pa rin ang mga kapwa ko Pilipino – ’yung mga naghihirap,” said Pacquiao in a video posted on social media.

“ ’Wag po kayong mawalan ng pag-asa dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon.”

He thanked his supporters, his family and especially his wife Jinkee for supporting him all the way.

He also congratulated Marcos for his victory.

“Sa ating susunod na Pangulong Bongbong Marcos, ako ay nanalangin para sa tagumpay ng iyong administrasyon na maraming mahihirap ang buhay na matulungan,” said Pacquiao, adding he will now devote his time to his family.

He also assured he will remain committed to be of service to the poor.

“Sa ngayon ay gagamitin ko ang pagkakataong magpahinga at mabigyan ng mahabang oras ang aking pamilya. I will definitely help the people through the Manny Pacquiao Foundation. Hinding hindi ko tatatalikuran ang pagseserbisyo sa bayan at mga kasama kong mahihirap. Patuloy po nating mahalin ang Pilipinas,” he said.

“Maraming maraming salamat po, mahal na mahal kayo ni Manny Pacquiao.”

