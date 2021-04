2 patay sa Rizal drug bust, higit P100 milyong halaga ng 'shabu' narekober

Nakipagbarilan umano ang 2 drug suspek sa mga umaarestong pulis sa Taytay, Rizal nitong Abril 28, 2021. ABS-CBN News

Dalawa ang patay sa buy-bust operation na nauwi sa engkuwentro sa Taytay, Rizal nitong madaling araw ng Miyerkoles, kung saan narekober ang aabot sa higit P100 milyong halaga ng hinihinalang shabu.

Kinilala ng Taytay police ang isa sa mga napatay na suspek bilang si alyas "Alvin" habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng kasama niyang lalaki.

Kasabwat umano sila ng isang Filipino Muslim drug group na nagbabagsak ng droga sa Calabarzon, Metro Manila at mga karatig-rehiyon.

Gamit ang boodle money, nakipagtransaksiyon umano ang pulis na nagpanggap na buyer para sa P1 milyong halaga ng umano'y shabu.

Nang magpositibo ang transaksiyon, imbes na sumuko ang 2 lalaki, nakipagbarilan umano sila sa mga pulis.

Narekober sa pinangyarihan ng engkuwentro ang 15 kilo ng hinihinalang shabu na may street value na P102 milyon at 2 9-millimeter na gamit umano ng mga suspek.

— Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News

