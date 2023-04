MAYNILA - Hindi lehitimo ang 'Philippine General Hospital News' page sa Facebook, sabi ng University of the Philippines - Philippine General Hospital.

Sa isang FB post nitong Huwebes, inabisuhan ng UP-PGH ang publiko na huwag maniwala sa naturang FB page.

"Ang Philippine General Hospital News ay HINDI authorized o legitimate na Facebook page na galing sa UP-PGH," sabi ng UP-PGH.

"Hindi po nag-eendorso ng kahit anumang produkto ang PGH," dagdag nito.

Naglabas ng screenshot ng nasabing FB page ang UP-PGH.

Isa sa mga post ng Philippine General Hospital News page ay isang art card na may hawig sa disenyong inilalabas ng ABS-CBN News. Naglalaman ito ng quote mula umano sa isang Dr. Neal Barnard. Walang inilabas na ganung quote card ang ABS-CBN News.

