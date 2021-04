4 tripulante ng sumadsad na barko sa Surigao de Norte natagpuang patay; 7 nasagip

Larawan mula sa Philippine Coast Guard

MAYNILA - Patay na nang matagpuan nitong Miyerkoles ang 4 sa 20 tripulante ng sumadsad na barko sa karagatang sakop ng Barangay Cantapoy sa Malimono, Surigao del Sur, ayon sa mga awtoridad.

Ayon kay Philippine Coast Guard (PCG) spokesperson Commodore Armand Balilo, 7 ang nakaligtas habang patuloy pang nawawala ang 9 na iba pang tripulante.

Ang mga naiulat na nakaligtas ay sina:

Noli Labucay

Roger Polo

Arjie Bacarra

Joejie Villanueva

Felipe Quebuen

John Renzo Guanzon

May isa pang nakaligtas na hindi pa natiyak ang pangalan.

Ito ang resulta ng ika-3 araw ng nagpapatuloy na search and rescue operation ng mga tropa ng Philippine Coast Guard at ibang search units sa mga tripulante ng LCT Cebu Grean Ocean na sumadsad sa baybayin ng Malimono noong Lunes.

Ayon sa isang pahayag, patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operations sa mga tripulante na nawawala pa rin.

Nag-deploy na rin umano ang PCG ng land mobility vehicle para sa patrol operations sa shorelines ng Malimono at San Francisco.

Sinabi naman ni Balilo na tumutulong na rin ang Philippine National Police Maritime group at ang lokal na pamahalaan sa paghahanap sa mga tripulante sa mga kalapit na lugar ng Malimono sa Surigao area.

Siniguro naman ng PCG na ilan sa kanilang personnel ang patuloy na magbibigay ng assistance sa mga survivors na nasa Malimono Regional Health Unit at Caraga Regional Hospital.

"They are also on standby for the swift admission and provision of medical care to other survivors who will be rescued," paliwanag ng Coast Guard.

Una nang iniulat ng PCG ang pagsadsad ng LCT Cebu Great Ocean noong Lunes ng hapon.

Hindi pa klaro sa ngayon kung ano ang tunay na dahilan ng pagsadsad nito sa baybahin ng Barangay Cantapos sa Malimono.

Kargado ang barko ng nickel ore at 2,000 litro ng diesel.

- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News