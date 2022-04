MAYNILA - Namasyal ang daan-daang pamilya at magkakaibigan sa ilang libreng pasyalan sa Metro Manila kasabay ng pagdiriwang ng Linggo ng Pagkabuhay.

Families & groups eat, play & hang out at the Quezon Memorial Circle in Quezon City on Easter Sunday morning, this despite cloudy weather & occasional light rainfall. #SemanaSanta2022 pic.twitter.com/3toI1Mmggt

Nag-almusal ang mga magkakaanak sa park ng Quezon Memorial Circle (QMC) Linggo ng umaga.

Kasabay nito, kanya-kanyang laro ng sports at habulan sa playground ang mga kasamang bata.

Nilakad pa ng magkakapitbahay nina Marlyn Allada mula Barangay Pag-asa sa Quezon City ang QMC.

Magsisimba sila pagkatapos ng pasyal, na unang beses nilang ginawa sa loob ng 2 taon.

“Sa tagal ng pandemic ‘yong mga bata nami-miss nang gumala. Bale ngayon may free time, malaya na tayong gumala… saka kami rin… pampatanggal ng stress, ‘di ba?” sabi niya.

Cotton candy vendor Nelson Quinto says while the return of visitors to the Quezon Memorial Circle has helped his livelihood, he might only earn just enough to eat with the number of people there today #SemanaSanta2022 pic.twitter.com/CkKC8NXKPy