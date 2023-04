5 patay, 1 sugatan nang sabay tamaan ng kidlat sa Digos City

Camp Madeg'ger (file photo)

Nasawi ang limang tao at isa naman ang sugatan matapos tamaan ng kidlat nitong Linggo ng hapon sa Barangay Binaton sa Digos City, Davao del Sur.

Ayon kay Philip June Caminade, team leader ng Digos City Disaster Risk Reduction and Management Office (DRRMO), pumunta sa Camp Madeg'ger ang anim para mamasyal, ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan.

"Nanatili sila sa kubo. Doon tumama ang kidlat sa poste o haligi ng kubo kaya tumilapon silang lahat," sabi ni Caminade sa ABS-CBN News.

Namatay sa insidente ang mga babaeng may edad 17, 18, at 23. Ang dalawa pang nasawi ay mga lalaking may edad namang 15 at 19 kung saan lahat sila ay nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan.

Nakaligtas naman ang 21 taong gulang na lalaki na nagtamo ng minor burns at may sintomas ng hypothermia.

Sa panayam sa survivor, sinabi nitong masakit ang binti nito at masakit idilat ang mga mata.

Sinabi nitong kasama niya ang kanyang nobya na kabilang sa mga nasawi, at nakasabay niyang sumilong sa kubo ang dalawa pang babae at dalawang lalaki.

Payo ng DRRMO kung malakas ang ulan na may kasamang pagkidlat ay iwasan na ang pagpunta sa matataas na lugar at open spaces.

—Ulat ni Hernel Tocmo, ABS-CBN News

