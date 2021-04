Misis natagpuang patay, may laslas sa leeg sa CamSur

Natagpuang patay at may laslas sa leeg ang isang 30 anyos na ginang sa kaniyang bahay sa bayan ng Camaligan, Camarines Sur Miyerkoles ng gabi.

Duguan at wala ng buhay nang makita ng kaniyang mister na sundalo si Ressian Bechayda-Dumagat sa loob ng kanilang kuwarto bandang alas-10 ng gabi.

Wala na rin ang saplot pang-ibaba ng biktima.

Ayon sa pulisya, patuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente. Hindi rin nila makumpirma kung ginahasa ang biktima bago pinatay.

Supervisor ng health maintenance organization ng Bicol AccessHealth Centrum Hospital, isang pribadong ospital sa Naga City, ang biktima.

Nakiramay ang ospital sa pamilya Dumagat.

"The Bicol AccessHealth Centrum community deeply condoles with the husband, son and family of Ms. Ressian Xhanie Bechayda Dumagat and extend its prayers for her eternal peace. We hope that justice shall be provided for this truly sad and unfortunate event," pahayag nito sa Facebook.

-Ulat ni Karren Canon