Minanipula ang isang TikTok video kung saan maririnig ang mga tao na sumisigaw ng BBM, ang palayaw ni Ferdinand Marcos Jr. na tumatakbo rin sa pagkapresidente.

Ito ay habang may hawak si Vice President Leni Robredo na isang placard na may nakasulat na “Shout out sa pamilya kong BBM!!!”

Ang video ay kuha mula sa campaign rally ni Robredo sa Kidapawan City, Cotabato noong Marso 15.

Walang maririnig na BBM chant sa orihinal na YouTube livestream. Tulad ng ginagawa ni Robredo sa ibang campaign rally, binabasa niya ang mga nakasulat sa mga placard. Nang Makita ang placard na may nakasulat na ““Shout out sa pamilya kong BBM!!!.”, sinabi ni Robredo na hindi niya na babasahin kundi ipapakita na lang. Saka nito itinaas ang placard at ipinakita sa mga tao.