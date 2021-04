Magkasintahan nadisgrasya bago ikasal; groom-to-be patay nang magulungan ng trak

DAVAO CITY — Patay ang isang lalake habang sugatan ang angkas nito matapos mabangga ng isang dumptruck sa Davao-Bukidnon National Highway, Datu Abing De Lara Street, Calinan District, Miyerkoles ng hapon.

Kinilala ang mga biktimang sakay ng motorsiklo na sina Alberto Balano Jr, 38, at Melejie Hermoso. Magkasintahan ang dalawang biktima na ikakasal na sana ngayong Abril 7.

Sa imbestigasyon, magkasunod ang motorsiklo at ang trak sa Davao-Bukidnon National Highway sa Datu Abing De Lara Street. Nang tumigil ang motorsiklo sa may intersection dahil may isang sasakyang dumaan sa harap nito, hindi nakapreno ang truck kaya bumangga ito sa motorsiklo.

Mabilis ang takbo ng truck at sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang driver ng motorsiklo at nadaganan ng gulong ng trak.

Agad na isinugod si Balano sa ospital pero idineklara siyang dead-on-arrival, habang malubhang nasugatan si Hermoso.

Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang driver ng truck na posibleng haharap sa reckless driving resulting to homicide.--Ulat ni Chrislen Bulosan