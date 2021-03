Lolo sa Iloilo natagpuang patay, pinagbabaril sa loob ng bahay

AJUY, Iloilo — Patay na nang matagpuan ang isang lalaki sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Badiangan sa bayan na ito noong Martes ng hapon.

Nakilala ang biktima na si Hendry Debaja, 62.

Sa imbestigasyon ng Ajuy police, nakita na lamang ng kapitbahay ang biktima na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay.

May mga nakitang tama ng baril sa ulo at leeg ng biktima matapos suriin ng Scene of Crime Operatives (SOCO).

Narekober din sa lugar ang 2 basyo ng bala na pinaniniwalaang nanggaling sa 9mm caliber pistol.

Patuloy pa ang pagtukoy ng awtoridad sa salarin at motibo sa krimen.



—Ulat ni Rolen Escaniel