Pak! Awra Briguela nagningning sa kaniyang birthday photoshoot

Sinigurado ni Awra Briguela na makulay ang kaniyang pagsalubong sa ika-17 kaarawan ngayong Marso matapos ang magarbong photoshoot.

Sa kaniyang Instagram account, nagkaroon ng tila countdown photos si Briguela gamit ang mga kuha ng photographer na si Stephen Capuchino.

Una itong naglabas ng larawan, dalawang araw bago ang kaniyang kaarawan at sinundan ng isang glam shot post. Sa mga sumunod na retrato, mas "awra" pa ang ipinakita ng batang aktor.

Unang nakilala si Briguela dahil sa kaniyang mga viral na videos na tampok ang “awra” pose.

Kasunod nito, napabilang siya sa long-running series ng ABS-CBN na “FPJ’s Ang Probinsyano” bilang si “Makmak” na naging dahilan upang manalo ito ng Best Child Performer award sa PMPC Star Awards for Television at 3rd Aral-Parangal Awards.

Nakasama rin ito sa blockbuster na pelikulang “Super Parental Guardians” na pinagbidahan ni Vice Ganda at Coco Martin noong 2016.

Tinanghal din siyang kampeon ng “Your Face Sounds Familiar: Kids” noong 2017.

