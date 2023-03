Larawan mula sa MSSD Midsayap

Apektado ng malakas na hangin na hinihinalang buhawi ang ilang bahay sa Barangay Sambulawan sa bayan ng Midsayap, Cotabato nitong Miyerkoles ng hapon.



Sa mga litratong ibinahagi ng Ministry of Social Services and Development (MSSD) Office, makikita ang mga bahay na wala nang bubong at nilipad ang yero, habang ang ilan naman ay tuluyang winasak ng malakas na hangin.



Sa tala ng MSSD Midsayap, 21 na bahay ang damaged at destroyed dahil sa malakas na hangin.



Apat na pamilya ang nawalan ng tirahan at tatlong residente ang sugatan dahil sa nangyari.



Nagsagawa na ng validation ang MSSD para sa tulong na ipamamahagi sa mga apektadong residente.

— Ulat ni Hernel Tocmo