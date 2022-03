Pangangampanya para sa local positions umarangkada na

MAYNILA - Umarangkada na ngayong Biyernes ang campaign period para sa mga tatakbo sa mga posisyon sa mga lokal na pamahalaan.

Sa Metro Manila, umaabot sa 4,000 pulisya ang ipinakalat ng National Capital Region Police Office (NCRPO) sa pag-arangakda ng kampanya sa local positions.

Maagang nagsimula ang pangagampanya ng mga kandidato sa Metro Manila.

Si reelectionist Quezon City Mayor Joy Belmonte, sinimulan ang pangangampanya sa pamamagitan ng isang misa kasama ang kaniyang runningmate na si incumbent vice mayor Gian Sotto.

Kasama ni Belmonte ang aktor na si Arjo Atayde na tumatakbong kongresista sa District 1, ang anak ni Raffy Tulfo na si Ralph Tulfo na tumatakbong representative ng District 2 at reelectionist at incumbent District 4 congressman Bong Suntay.

Alas-6 ng gabi naman magsisimulang mangampanya ang kalaban niyang si Mike Defensor, kasama ang runningmate na si incumbent city councilor Winnie Castelo.

Kasama din sina Pharmally executive Rose Lin na tatakbong congresswoman, at si congressional aspirant Bingbong Crisologo.

Sa Pasig Mega Market namang nagsimulang mangampanya si Pasig mayor Vico Sotto, kasama ang kaniyang "Giting ng Pasig" slate. Maigsi lang ang programa dahil nais noon mag-house to house ng slate.

Sumama sa kampanya ni Sotto ang kaniyang amang aktor na si Vic Sotto. Naroon din ang kaniyang inang aktres na si Coney Reyes.

Nagbahay-bahay naman ang katunggali ni Sotto na si Vice Mayor Iyo Bernardo at inaasahang magkakaroon siya ng kampanya bandang alas-5 ng hapon sa Barangay San Joaquin.

Umarangkada rin ang pangangampanya sa pagkaalkalde sa Marikina, kung saan magtutunggali ang dating magkasanggang si incumbent mayor Marcelino Teodoro at first district Rep. Bayani Fernando.

Nagkaalitan ang dalawa matapos sampahan ng local government sa ilalim ni Teodoro ang reclamation project sa Marikina River, na itinuturo ng alkalde ng dahilan ng matinding baha dahil sa bagyong Ulysses noong 2020 - na tinanggihan ni Fernando.

Nagkaroon naman ng maigsing motorcade si Paranaque mayor reelectionist Mayor Eric L. Olivarez kasama ang kaniyang kapartido sa pag-arangkada ng pangangampanya sa lungsod.

Makakatunggali ni Olivarez sa pagka-alkalde si Jun Zaide na Barangay captain ng Baclaran at tumatakbo sa ilalim ng Kilusang Bagong Lipunan party, Jherie Mores ng Pederalismo Ng Dugong Dakilang Samahan, at Drew Uy na independent candidate.

Umapela naman ang Commission on Elections at Department of the Interior and Local Government sa mga kandidatong mangangampanya at sa kanilang mga tagasuporta na sundin pa rin ang health protocols kontra COVID-19.

"Palagi po tayong mag-disinfect, social distancing, physical distancing at syempre po lagi po tayong naka-face mask yan po ang nag-save kaya mababa po ang ating insidente at syempre ganun pa rin po no hugging, kissing, arm to arm at wala pa rin pong selfie sa ating mga kandidato," ani Comelec commissioner George Garcia.

"So ang pakiusap namin sa mga nagkakampanya, supporters man o kandidato mismo na lagyan ang disiplina ang kanilang pangangampanya na hopefully wala silang dalang COVID19 at hindi sila makapanghawa sa kanilang kinakampanyahan," ani DILG Undersecretary Epimaco Densing.

-- May mga ulat nina Vivienne Gulla, Zyann Ambrosio, at Jeck Batallones, ABS-CBN News