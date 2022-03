MANILA - Ipinasilip sa media nitong Biyernes ang mga bagong bagon ng Philippine National Railways (PNR) na bahagi ng kanilang North-South Railway Commuter project.

Ang bagong mga bagon ay tatakbo sa bilis na 120kph, kaya tiyak ang mabilis at kumportable na biyahe. Mas mahaba ito kaysa sa mga tren ng LRT-1, LRT-2, MRT-3 at MRT-7, at mas mahaba sa mga tren na kasalukuyang ginagamit Ng PNR. @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/eoxoZooHXz — jeck batallones (@jeck_batallones) March 18, 2022

Mayroon itong 8-car train formation at habang 160 meters. Mas mahaba ito kaysa sa mga tren ng LRT-1, LRT-2, MRT-3 at MRT-7, at mas mahaba rin kaysa sa Inka Diesel-Electric Multiple Unit (DEMU) at Inka Locomotive train sets ng PNR.

Kakayanin nitong makapag-serbisyo sa 2,228 pasahero kada train set. Tatakbo rin ito sa bilis na 120kph, kaya tiyak ang seamless, hassle-free, at efficient na biyahe.

Panibagong mga bagon para sa North-South commuter railway system ng PNR ipinasilip. May haba itong 160 meters at kaya mag sakay ng 2,228 na pasahero. @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/lJxvEbsnwp — jeck batallones (@jeck_batallones) March 18, 2022

Ang unang train para sa proyekto ay dumating sa Port of Manila noong ika-20 ng Nobyembre 2021.

Dumaan at nakapasa sa Factory Acceptance Test sa J-TREC Factory sa Japan ang trainset noong Oktubre 2021, bago ito ma-deliver sa bansa.

Oras na maging operational ang PNR Clark Phase 1, magiging 35 minuto na lamang ang biyahe mula at patungong Malolos, Bulacan, at Tutuban, Manila, mula sa kasalukuyang isa't kalahating oras.

Nasa 300,000 pasahero ang inaasahang mase-serbisyuhan nito.

Ayon kay Transportation Secretary Art Tugade, makakatulong ang North-South Commuter Railway sa decongestion ng mga kalye. Ang partial operability nito ay 2023.