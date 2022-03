Turismo sa Palawan, unti-unti nang sumisigla

MANILA -- Ikinatuwa ng mga tour guide at tour operator sa Palawan ang muling pagsigla ng turismo sa kanilang lalawigan.

Sa mga larawang ibinahagi ng tour guide na si Japhet Daco sa ABS-CBN News, kitang kita ang mga turistang nag-e-enjoy sa Calauit Safari sa bayan ng Busuanga, at sa mga lake, lagoon, at beach sa Coron.

Photo credit: Japhet Daco

Isa ang Palawan sa mga patok na tourist destination sa bansa. Pero bumagsak ang turismo noong mangyari ang COVID-19 pandemic.

Kwento ni Daco na pitong taon ng tour guide, noong magsimula ang pandemya ay nakapagbigay pa siya ng tulong sa mga kasama at guests, pero kalaunan ay hindi ito naging sapat lalo't wala na siyang kinikita.

Sa kasagsagan ng paghina ng turismo, tumigil muna siya sa pagiging tour guide at pumasok sa iba't ibang trabaho.

"Kung maikumpara ko po ang kita noong pandemya at walang pandemya ay napakahirap. Lahat po ng trabaho na pwedeng pasukan ay nagawa namin: online selling, barter, at nakapagtrabaho po ako sa (Department of Social Welfare and Development) at (Department of Environment and Natural Resources) for job order," ani Daco.

Photo credit: Japhet Daco

Noong Nobyembre 2021 binuksang muli sa mga turista ang Coron at Busuanga, subalit muli na namang humina noong nagkaroon ng COVID-19 surge sa Metro Manila.

Pero sa huling bahagi ng Pebrero hanggang ngayong Marso, unti-unting sumigla ang sektor ng turismo, at inaasahan nilang magtutuloy-tuloy ito ngayong papasok na ang tag-araw.

"Inaasahan po naming magtutuloy-tuloy na ang pagbangon ng turismo dahil ito ang pinakaapektadong sektor noong nagpandemya. Inaasahan din po namin na sana ay patuloy pang sumigla ang kabuhayan ng bawat isa, hindi lang sa amin lugar kundi sa buong Pilipinas," ani Daco.

Nasa ilalim ng COVID-19 Alert Level 1 ang Puerto Princesa City habang Alert Level 2 naman sa nalalabing bahagi ng Palawan mula Marso 1 hanggang 15.

- Bayan Mo, iPatrol Mo via Hernel Tocmo