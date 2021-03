122 baby pawikan pinakawalan sa Aklan

Nasa 122 mga baby pawikan ang pinakawalan sa dalampasigan ng Barangay Camanci Norte sa Numancia, Aklan Lunes ng umaga.

Ayon kay John Alcazarin, Technician-Fishery official ng Numancia, kilala ang nasabing mga pawikan bilang green sea turtle na madalas na makikita sa baybayin ng Numancia.

Dagdag pa ni Alcazarin, nakolekta nila ang mga itlog ng pawikan noong January 5, 2021, at Lunes ng madaling araw nang mapisa ang mga ito.

Dahil sa malalakas naman ang mga baby pawikan ay agad nilang pinakawalan ang mga ito dahil sa kakulangan sa pasilidad upang maalagaan ang mga ito.

Sa isang conservation area sa Numancia kinokolekta ang mga itlog ng pawikan ng mga mangingisda at sa tulong ng lokal na pamahalaan ay dito inaalagan hanggang sa mapisa at pagkatapos ay pinapakawalan sa babayin ng nasabing lugar.

Panawagan ni Alcazarin sa iba pang mangingisda at mga residente sa lugar na kung may makita silang nangingitlog na pawikan ay pabayaan lang nila at ipagbigay alam kaagad sa mga awtoridad.

- ulat ni Rolen Escaniel

