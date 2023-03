Rep. Teves, inireklamo ng 3 kaso ng murder sa DOJ

Negros Oriental Third District Rep. Arnolfo Teves. Photo from congress.gov.ph

MAYNILA (UPDATED) -- Naghain ng 3 magkakahiwalay na reklamong murder nitong Martes sa Department of Justice (DOJ) ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) laban kay Negros Oriental Third District Rep. Arnolfo Teves kaugnay ng pagpatay kina Negros Oriental Board Member Miguel Dungog at 2 iba pa noong 2019.

Ayon kay CIDG Director Police Brig. Gen. Romeo Caramat Jr., positibong itinuro ng mga saksi si Teves bilang mastermind umano sa pagpatay kina Dungog, Lester “Tom-Tom” Bato, at Pacito Libron.

Ang iba pang sinampahan ng reklamo sa DOJ ay sina Richard Cuadra na secretary ni Teves, Jasper Tanasan, Rolando Pinili, at Alex Mayagma.

"In sworn written statements of the witnesses, reiterated and emphasized that Congressman Arnolfo A. Teves Jr. was the one giving the orders and served as the mastermind in the said killings while his secretary, alias 'Hannah Mae', was part of the planning and in-charge of giving operational expenses," ayon kay Caramat sa isang press statement mula sa CIDG.

“In our investigation, Cuadra acted as the principal by direct participation in the shooting to death of victims, Dungog and Libron. Meanwhile, the killing of Bata was perpetrated by PINILI,” dagdag ni Caramat.

Ayon sa pulisya, itinuro rin ng mga ibang suspek sina Tasan at Mayagma.

Dagdag ng CIDG, may nakabinbing arrest warrant si Cuadra dahil sa kasong murder sa RTC Branch 34, Dumaguete City.

Samantala, may arrest warrant din laban kay Mayagma dahil sa kasong murder, at violation of Comelec Resolution No. 10728 and RA 10591, sa RTC Branch 63, Bayawan City Negros Oriental.

"Bilang pangunahing mananaliksik ng PNP, ang CIDG ay may tungkuling magsagawa ng malalim na imbestigasyon, magsampa ng mga kaso laban sa mga responsable sa mga kalupitan at walang humpay na hahanapin ang katotohanan nang walang takot, pabor at pagtatangi sa sinuman o anuman ang estado ng buhay," ayon kay Caramat.

Kasamang naghain ng reklamo sa DOJ si Atty. Levito Baligod.

"Ang witnesses po ay yung mga tao na kasama sa pagpatay, ito yung mga assassination team at nag-execute ng affidavit ang mga ito,” sabi ni Baligod.

Nilinaw ni Baligod na hiwalay ito sa kaso ng pagapatay kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo kamakailan.

Sabi ni Baligod, kasama sa mga testigo nila laban kay Teves Jr. ay ang driver ng motorsiklong ginamit sa krimen.

Ayon kay Baligod, base na rin sa testimoniya ng mga testigong hawak nila, pulitika ang motibo ng pagpatay sa mga biktima.

Aminado si Baligod na hindi pa naisasailalim sa Witness Protection Program ang mga testigo nila sa reklamo laban kay Teves Jr., pero nasa “safekeeping” na aniya ang mga ito ng mga awtoridad.