33 sasakyan may libreng sakay sa Maynila ngayong transport strike

Watch more News on iWantTFC

Naghanda ng libreng sakay ang pamahalaan ng Maynila upang matulungan ang mga taong apektado ng isang linggong transport strike.

Kaninang alas singko ng umaga ng pangunahan ni Mayor Honey Lacuna-Pangan ang pag-deploy sa 33 sasakyan na magbibigay ng libreng serbisyo para sa mga maaapektuhan ng isang linggong tigil pasada ng mga jeepney driver laban sa PUV modernization.

Simula ngayong Lunes, mula alas singko hanggang alas diyes ng umaga at alas kwatro hanggang alas diyes ng hapon, sampung bus, 17 pick up, tatlong truck, tatlong transporter at isang command unit ang dadaan sa mga sumusunod na ruta:

Vito Cruz Taft Avenue to Quezon Blvd

España Blvd to Welcome Rotonda

Abad Santos Avenue to R. Papa Rizal Avenue

UN Taft Ave to R. Papa Rizal Avenue

Recto Avenue to SM Sta. Mesa

UN Taft Avenue to P. Ocampo St.

Monumento Rizal Ave to Divisoria

Buendia Taft Avenue to Divisoria

Buendia Taft Avenue to Monumento Rizal Ave.

Buendia Taft Avenue to Welcome Rotonda

Bukod pa dito mayroon ring mga e-trike na dadaan sa mga secondary roads at pwede ding sakyan ng libre.

Dito sa Maynila, tatlong transportation group ang kasali sa strike. Dahil dito, apektado ng tigil pasada ang Taft Avenue, Recto Avenue, Rizal Avenue, España Boulevard at Jose Abad Santos Avenue.

Nag anunsyo din ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng asynchronous classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa lahat ng lebel sa lungsod ng Maynila mula ngayong Lunes, March 6 hanggang Sabado March 11.