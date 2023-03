Kinilala ng 21-year-old complainant ang anim na persons of interest na kabilang sa isinagawa umanong ‘hazing’ na ikinamatay ni John Matthew Salilig. Ayon kay Biñan Chief of Police Lt.Col Virgilio Jopia, nasa 10 pang persons of interest ang kanilang pinaghahanap. ABS-CBN News

MAYNILA — Hawak na ng pulisya ang anim na persons of interest sa pagkamatay ng umano'y hazing victim na si John Matthew Salilig.

Ito ang kinumpirma ni Biñan Chief of Police Lt.Col. Virgilio Jopia Miyerkoles ng gabi.

Dagdag pa niya, sa Huwebes ay sasampahan na ng kasong paglabag sa anti-hazing law ang anim.

"Itong mga inimbitahan natin for investigation, ito 'yung pumalo hangga't mahirapan at ikamatay ng ating biktima," dagdag ni Jopia.

Nasa 10 pang persons of interest ang tinitingnan ng pulisya na sangkot din umano sa pagkamatay ni Salilig.

Nito ring Miyerkoles ay humarap sa pulisya ang isang 21-anyos na lalaki na isa sa mga kasama ni Salilig sa umano’y hazing ng isang fraternity.

Kinumpirma ni Biñan Chief of Police Lt.Col. Virgilio Jopia na naaresto na ang anim na persons of interest sa pagkamatay ni John Matthew Salilig. @ABSCBNNews pic.twitter.com/kwyGHEalQx — Reiniel Pawid (@PawidReiniel) March 1, 2023

Tatayong complainant, witness at victim ang lalaki na estudyante rin ng Adamson University.

Personal niyang kinilala ang anim na persons of interest na nasa kustodiya ng pulisya.

Ipinakita ng complainant ang kanyang tinamong bugbog at sugat sa magkabilang binti.



Nakatanggap umano ng higit 70 palo, latay ng sinturon at patak ng kandila sa likod ang complainant matapos ang ‘hazing’ nitong February 18. @ABSCBNNews pic.twitter.com/zK0fB7AhWT — Reiniel Pawid (@PawidReiniel) March 1, 2023

Sabi ng complainant, higit 70 beses siyang pinalo.

Halos tripleng palo ito kumpara sa ipinangako ng fraternity noong siya’y nire-recruit para maging neophyte.

"Sabi nila, since we have a hazing law sa batas natin, ang ibibigay na lang ay 12 to 24, marami na ang 24. Nagbibilang ako that time, ang huling bilang ko ay 47 but marami pa. If I will estimate that, 70 plus. Lahat po sila full swing tapos may isa na nagbigay ng 'thank you' hit," dagdag ng complainant.

Nakaranas din siya ng iba pang pagpapasakit gaya ng latay ng sinturon at pagpatak ng kandila sa likod.

Narinig niya rin umano si Salilig na nadumi na sa kalagitnaan ng "hazing."

"Narinig ko someone was asking, 'Ano, okay ka lang?' Sabi niya, 'Okay lang ako, natatae lang ako,'" dagdag ng complainant.

Nasa kustodiya na ng pulisya ang 6 na persons of interest sa pagkamatay ng isang Adamson University student dahil umano sa hazing. ABS-CBN News

Nanindigan din ang complainant na magiging witness siya sa kaso upang agad na makamit ng pamilya Salilig ang hustisya.

Dumipensa naman ang isa sa anim na persons of interest at sinabing makikipagtulungan sa mga awtoridad upang lumabas kung sino ang totoong may sala.

"Para po malinis din po ako kasi alam naman nila kung ano lang ginawa ko. Sorry po talaga sa lahat ng nangyari. Tutulong po ako sa lahat ng imbestigasyon. Lahat po ng nalalaman ko ay sasabihin ko po talaga," pagtitiyak ng isa sa anim na persons of interest.

Ininspeksiyon ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) ang SUV kung saan isinakay si Salilig bago matagpuan ang kanyang labi sa isang bakanteng lote sa Cavite.

Pinuntahan din ng mga awtoridad ang bahay kung saan umano ginawa ang initiation rites kay Salilig at tatlo pa nitong kasama.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC