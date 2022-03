Hindi totoong may mosque o masjid sa Maguindanao na kinulayan ng pink bilang pagpapakita ng suporta kay Vice President Leni Robredo.

Isang Facebook post na mayroon nang mahigit 4,000 shares at 8,200 reactions ang nagsasabi na ito ay “show of strong support for VP Leni Robredo and party.”



Ang Masjid Dimaukom, kilala sa tawag na Pink Mosque, ay matatagpuan sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao. Kulay pink na ito bago pa man tumakbo sa pagkapangulo si Vice President Leni Robredo.

Ipinatayo noong 2014 ang masjid ni Samsudin Dimaukom, dating mayor ng Datu Saudi Ampatuan.

Ayon sa website ng Maguindanao LGU, ang Masjid Dimaukom ay kulay pink dahil ito ang paboritong kulay ng asawa ni Dimaukom. Sinisimbolo rin daw ng pink ang kapayapaan at pagmamahal.