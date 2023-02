Screenshot mula sa video ng Cebu City Police Office.

Aabot sa P4.1 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga awtoridad sa buy-bust operation sa Cebu City noong gabi ng Sabado.

Ayon kay Col. Ireneo Dalogdog, direktor ng Cebu City Police Office, nangyari ang operasyon sa Barangay Bulacao, kung saan naaresto ang isang itinuturing na "high value individual."

Aabot sa 600 gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha umano sa suspek.

Inaalam na rin kung sino ang nagsu-supply ng droga sa suspek, ayon kay Dalogdog.

"Padayon mi sa among kampanya against illegal drugs in coordination with PDEA (Philippine Drug Enforcement Agency)," ani Dalogdog.

(Itutuloy lang namin ang aming kampanya kontra ilegal na droga, katuwang ang PDEA.)

— Ulat ni Annie Perez

