SINGAPORE - Nagbigay babala ang Embahada ng Pilipinas sa Singapore sa mga kababayan sa bansa patungkol sa pagdami ng bilang ng mga nabibiktima ng scams at cybercrime cases.

Sa inilabas na datos ng Singapore Police Force o SPF, kabilang sa nangungunang sampung scams nitong 2022 ang mga sumusunod:

Phishing scams - 7,097 kaso Job scams - 6,492 kaso E-commerce scams - 4,762 kaso Investment scams - 3,108 kaso Fake friend call scams - 2,106 kaso Social media impersonation scams - 1,696 kaso Loan scams - 1,031 kaso Internet love scams - 868 kaso Government officials impersonation scams - 771 kaso Credit-for-sex scams - 626 kaso

Lumalabas na ang phishing scams ang nangungunang modus operandi noong nakaraang taon kung saan umabot sa SGD16.5 million ang nalimas sa mga biktima.

SPF Annual Scams and Cybercrime Brief 2022 top 10 scams of concern

Dagdag pa ng Embahada na dahil sa napakadali ng paggamit ng e-commerce platforms ngayon nananatili sa top five ang e-commerce scams sa Singapore sa magkakasunod na apat (4) na taon na.



Binalangkas din ng SPF ang nangungunang limang (5) contact methods ng cybercrimes kung saan lahat ng kaso ay nadagdagan noong 2022 kumpara noong 2021:

Messaging platforms

2021 - 5,095 kaso

2022 - 7,599 kaso

Social media

2021 - 6,095 kaso

2022 - 7,539 kaso

Online shopping platforms

2021 - 1,570 kaso

2022 - 4,818 kaso

Phone calls

2021 - 2,883 kaso

2022 - 3,602 kaso

SMSes

2021 - 2,367 kaso

2022 - 2,625 kaso

Bisitahin ang link para sa datos patungkol sa SPF Annual Scams and Cybercrime Brief 2022.

Patuloy ang programa ng SPF sa paglaban sa anumang uri ng mga panloloko sa bansa.

Samantala, nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng mga kawani ng Assistance to Nationals o ATN section ng Embahada at Migrant Workers Office o MWO-Singapore at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWWA noong February 15, 2023.

Consultation briefing sa pagitan ng mga kawani ng Assistance to Nationals o ATN section ng Embahada at Migrant Workers Office o MWO-Singapore at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWWA noong February 15, 2023

Layon ng mga nasabing ahensya na muling pagtibayin ang kanilang programa ng pagbibigay tulong sa distressed OFWs sa Singapore kabilang na ang mga kasong may kinalaman sa kriminal at iba pang legal na kaso, immigration at death cases, at iba pang isyu.