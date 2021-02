Ilang bahagi ng dagat sa Ozamiz City nagkulay pula

Naalarma ang mga residenteng naninirahan sa may baybayin ng Barangay Triunfo at Barangay San Roque nang makita nila na nagkulay pula ang tubig-dagat sa kanilang lugar noong Linggo ng hapon. Retrato mula kay Weeda Callora

OZAMIZ CITY — Naalarma ang mga residenteng naninirahan sa may baybayin ng Barangay Triunfo at Barangay San Roque nang makita nila na nagkulay pula ang tubig-dagat sa kanilang lugar noong Linggo ng hapon.

Nagmistulang kulay dugo ang bahagi ng dagat, at ang kulay ay hindi pa rin nawawala hanggang sa ngayon.

Pero paliwanag ni Jessie Chris Apales, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ng Misamis Occidental, walang dapat ikabahala ang mga residente dahil bahagi lamang daw ito ng natural phenomena kung saan namumukadkad ang mga tinatawag na cyanobacteria at red algal blooms o mas kilalang red tide.

Sa tuwing magkakaroon ng algal bloom, nag-iiba umano ang kulay ng tubig dahil sa dami ng mga pigmented algae cells.

Karaniwang makikitang kulay ng tubig na may algal bloom ang kulay berde, pula, brown o di kaya’y dilaw.

Patuloy pang pinag-aaralan ngayon ng ahensiya ang dami ng mga biotoxin na nasa tubig-dagat na posibleng magdulot ng masamang epekto sa kalusugan.



–Ulat ni Dynah Diestro