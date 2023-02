Lalaki arestado matapos ikalat ang sex video ng girlfriend na menor de edad

Arestado ang isang 30-taong gulang na lalaki sa Pasig City matapos na ibahagi sa iba ang sex video ng kanyang umano’y girlfriend na 16 taong gulang pa lang.

Sa video na ipinadala ng Eastern District Anti-Cybercrime Team (PNP- EDACT) ng Philippine National Police, kitang dinampot ang suspek sa Pasig sa pamamagitan ng isang entrapment operation.

“Nung nagpunta siya sa office namin (minor), si suspek is still asking na mag meet-up sila in exchange for the deletion of the photos in the video,” ayon kay PNP Anti- Cybercrime Group Spokesperson Police Capt. Michelle Sabino.

Ayon pa kay Sabino, nagkakilala ang suspek at biktima sa social media.

“They switched to Messenger in which nagkaroon sila ng showing of private parts, mga nude photos and videos,” sabi ni Sabino.

Inamin ng suspek na nagkaroon sila ng palitan ng nude materials.

“Nire-record ko, tapos pinadala ko sa classmate niya po," ayon sa suspek.

Nagawa lang umano niya ito dahil sa selos dahil nakikipagkita umano ang biktima sa ibang lalaki.

“Masakit po sa kalooban. Sobrang selos na po siguro,” dagdag ng suspek.

“Kinalat niya sa mga classmates ni victim. Kaya nitong January 3, yung isa sa mga pinagkalatan ng video ipinakita kay victim kung saan tinatanong ‘are you this person on the video?’ So doon na siya nagsumbong,” ayon kay Sabino.

Paglabag sa Online Sexual Abuse and Exploitation of Children (OSAEC), RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, at RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang kasong isasampa laban sa suspek.

Sa ngayon nasa kustodiya na ng PNP ang suspek at nakatakdang isalang sa inquest proceeding.

Nagpaalala si Sabino sa mga magulang na bantayan ang mga online activities ng kanilang mga anak.

May payo rin siya sa mga menor de edad.

“Hindi lahat ng nakikilala ninyo sa social media ay totoo. Pag himihingi na sa inyo ng malalaswang larawan o pinagagawa na kayo ng malaswang kilos, wag ninyo nang i-entertain. I-block niyo na and report them to us, kasi hindi ninyo alam ang consequences nito. Mga bata pa kayo. Sooner or later, pagsisisihan ninyo ang ganitong akto,” sabi ni Sabino.