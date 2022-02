Disease surveillance officer sa Davao del Norte nahulihan ng 'shabu'

Arestado ang opisyal ng isang ospital sa Tagum City, Davao del Norte matapos umano mahulihan ng hinihinalang shabu. Kuha ng Tagum City PNP

Arestado ang opisyal ng isang ospital sa Tagum City, Davao del Norte matapos umano mahulihan ng hinihinalang shabu nitong Miyerkoles ng gabi.

Ayon sa pulisya, nagkasa sila ng operasyon laban sa suspek sa Purok Sampaguita, Barangay Magugpo West at doon siya nahulihan ng dalawang pakete ng shabu na nagkakahalaga ng P13,600 at may timbang na 2 gramo.

Kinilala ng Tagum City Police ang suspek na isa umanong disease surveillance officer sa pampublikong ospital sa Davao del Norte .

Haharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek.

— Ulat ni Hernel Tocmo

