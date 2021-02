Mga bakuna kontra COVID-19, epektibo pa rin sa new variants: health expert

Health workers and frontliners go through a screening process as part of COVID-19 vaccination simulation at the Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital in Caloocan City on February 09, 2021. The screening process includes counselling for people who are undecided to take the vaccine. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Epektibo pa sa ngayon laban sa anumang variant ng COVID-19 ang mga bakunang inaasahang darating at gagamitin sa bansa, ito ang pagtitiyak ng isang infectious disease expert.

“Nakikita natin sa ngayon yung ating mga bakuna mukhang gumagana naman sa lahat ng mga variant,” pahayag ni Dr. Edsel Maurice Salvaña, infectious disease expert ng University of the Philippines Manila.

Ayon kay Salvaña, dapat pa rin bantayan ang mga pagkakataon na posibleng hindi tuluyang maging epektibo ang isang bakuna tulad ng sa South African variant. Hindi pa naman nade-detect sa bansa ang South African variant.

“Itong mga variant lumalabas ito as part of the natural process and kinakailangan natin silang bantayan dahil pag nagbabago ang anyo nung virus may mga bagay na pwedeng mangyari—mas mataas yung rate of transmission, pwedeng mas nakamamatay and then itong problema natin ngayon na naglalabas tayo ng bakuna baka less effective na ang ating bakuna kaya kailangan natin silang bantayan,” sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo, Biyernes ng umaga, sinabi ni Salvaña na nagmu-mutate ang virus habang kumakalat siya sa tao. Ang resulta, pwedeng maging mas nakahahawa, nakamamatay o kabaliktaran.

“Yung mga anak natin minsan mas magaling sa atin, mas magandang itsura. Ganyan din ang virus. Habang dumadami sila, nagbabago ang kanilang anyo at importante po talaga na subaybayan natin dahil pwedeng makaapekto ito sa mga ginagawa nating mga measures for treatment and for prevention,” dagdag niya.

Ang desisyon umano para masabi na variant of significance ang isang variant ay kung makita na tila nagbabago ang proportion ng viruses sa isang lugar.

Kuwento niya na laganap dati sa bansa ang orihinal na virus na galing China. Pumasok naman sa bansa galing Europa noong Hunyo ng nakaraang taon ang D614G o ang para umanong “grandfather” ng UK variant na halos 95 porsiyento ay napalitan na nito ang orihinal na Chinese virus na nakita noong Marso.

“Pag nakita mong may survival advantage yung isang variant doon siya nagiging variant of interest po at inaaral po siya at binabansagan variant of interest,” sabi niya.

Sa ngayon ay patuloy ang pagkuha ng COVID-19 samples sa buong bansa para isailalim sa genome sequencing.

“Ang ginagawa natin, pumipii tayo ng 700+ samples from all over the Philippines ito po ginagawa every week or every 2 weeks para makita natin kung nagbabago po ang variant sa Pilipinas,” sabi niya.

Dagdag niya, “So far hindi pa naman laganap yung UK variant. We only have 25 cases. We’ve identified more than 2,000 na yung nagawa nating sequences.”

Kailangan pa rin aniya ang mahigpit na pagsunod sa ipinatutupad na health protocols tulad ng paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face shield at face mask at physical distancing para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.



RELATED VIDEO: