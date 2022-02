Obra ng Pinoy artist tampok sa European Commission

BRUSSELS - Tampok ngayon sa gallery ng European Commission ang obra ng Filipino wire artist na si Racso Jugarap na pinamagatang "It will come back to you.”

Ito ang obra niyang gawa sa galvanized iron at paint. Ang wire frame ay nagpapakita ng sense of belongingness, kaligtasan at koneksyon.

Ayon kay Jugarap, sa dami ng COVID-19 restrictions, hindi nya inaasahang matutuloy ngayong taon ang kanyang show.

Photo courtesy of racsoj.com

"I'm so happy na pinili nila yung works ko, ako as an artist inside the European Commission at sana po mabigyan din ng pagkakataon ang ibang Pinoy artist to do a show inside,” sabi ni Racso Jugarap, Pinoy wire artist.

Bagamat hanggang February 28 ito itatampok, ikinalulungkot ni Jugarap na hindi lahat ay maaaring makapunta rito.

Mga halimbawa ng wire artwork ni Racso Jugarap (Photo courtesy of racsoj.com)

"Unfortunately, yung access sa loob ng building is only for those who work under the European bubble, European Union, European Commission, European Parliament, kasama din ang embassy kung saan yung artist nire-represent," dagdag ni Jugarap.

Photo courtesy of racsoj.com

Muli syang magkakaroon ng show sa Antwerp ngayong Hunyo.

