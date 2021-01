Ex-Pampanga vice mayor patay sa pamamaril

Patay ang 2 lalaki, kasama ang dating vice mayor ng Masantol, Pampanga, matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa Angeles City, umaga ng Sabado.

Nakarinig umano ng 2 magkasunod na putok ng baril ang guwardiyang si John Maverick Cunanan habang naliligo sa opisina ng kanilang kompanyang Blue Gems Security Agency sa Barangay Pulung Maragul.

Nadatnan umano ni Cunanan na duguan at wala nang buhay sina Jorge Bustos III, 46 anyos na operations manager ng Blue Gems at dating vice mayor ng Masantol, at si Erick Cariaga, na taga-Quezon City.

Ayon kay Cunanan, alas-9 ng umaga nang dumating sa opisina ang mga biktima at wala namang ibang tao sa gusali bukod sa mga ito.

Nire-review na ng pulisya ang mga kuha ng CCTV para matukoy ang mga salarin.

-- Ulat ni Gracie Rutao

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC