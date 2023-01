Nakuhanan ng video ang isang lalaki habang hawak na baril na nakatutok pataas, sa Barangay Sta. Monica, Quezon City noong Enero 14, 2023. Screengrab mula sa video ni Bienvenido Santos Jr.

MAYNILA — Arestado ang isang lalaki matapos maglabas at magpaputok umano ng baril sa Barangay Sta. Monica sa Novaliches, Quezon City noong Sabado.

Sa video na kuha ng barangay executive na si Bienvenido Santos Jr., mapapanood ang 59 anyos na lalaki na itinututok sa taas ang baril habang naglalakad sa isang eskinita. Maya-maya'y maririnig ang tila putok ng baril.

"Nagtatakbuhan mga tao. May napansin ako na komosyon. Nang lumapit ako, may tumatakbo, sabi mayroong may baril. Umakyat ako sa isang bahay, kinunan ko ng video," ani Santos.

Agad dumating ang pulisya, na humuli sa suspek.

"Nakita natin mismo nagwawala, may hawak na baril. Winasiwas 'yong baril. At a safe distance, kinausap natin nang maayos ['yong suspek] na sumuko habang 'yong tactical motorized riders unit natin umikot," ani Lt. Col. Jerry Castillo ng Quezon City police.

Nakuha sa suspek ang baril, 3 piraso ng live ammunition at isang fired cartridge case.

Ayon kay Castillo, wala ring serial number ang baril, na itinuturing na loose firearm.

Wala namang nasaktan sa insidente.

Aminado naman ang suspek na lasing siya pero itinanggi niya ang paglalabas at pagpapaputok ng baril. Wala rin aniya siyang pag-aaring baril.

"Wala akong maalala. Lasing ako," anang suspek.

Mahaharap ang suspek sa reklamong alarm and scandal at illegal possession of firearms and ammunition.

— Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News

