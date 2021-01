Barangay chairman, patay sa pamamaril sa loob ng bahay sa Davao Occidental

Kuha ng Davao Occidental LGU

Pinatay ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang isang chairman ng barangay sa bayan ng Sta. Maria, Davao Occidental nitong Lunes ng hapon.

Ayon sa mga awtoridad, binaril sa loob mismo ng kaniyang bahay si Alex Abe sa Jassi Street sa Brgy Poblacion.

Iniimbestigahan pa ng pulisya at inaalam ang mga responsable sa krimen.

Kilala si Abe bilang masigasig sa kampaniya kontra ilegal na droga at nakatanggap umano ito ng mga banta sa kaniyang buhay matapos hulihin ang dalawang kilalang drug dealer sa kanyang sinasakupan.

Kinondena ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Occidental ang krimen.

Ayon kay Davao Occidental Gov. Claude Bautista, nanghihinayang siya sa pagkawala ng opisyal, na isa sa mga pinakamasipag na public servant sa kanilang lalawigan.

"We guarantee that a speedy investigations and soon immediate arrests will be done," ani Bautista.--Ulat ni Hernel Tocmo

