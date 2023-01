Patay ang isang 39 anyos na babae matapos pagsasaksakin ng kaniyang mister sa Mangaldan, Pangasinan, sabi ngayong Miyerkoles ng pulisya.

Ayon kay Police Lt. Col. Benjamin Zarate Jr., nangyari ang krimen noong Linggo sa isang inn sa Barangay Bantayan.

Pinaghinalaan umano ng suspek na may kalaguyo ang kaniyang misis at humantong sa pananaksak ang pagtatalo ng mag-asawa.

"Bandang 7:45 ng umaga nang mag-check in ang mag-asawa. Makalipas ng tatlong oras, lumabas ang mister na duguan ang kanyang paa. Napansin ito ng isang room boy kaya agad na tinignan ang kwarto at doon na nadiskubre ang duguan at wala ng buhay na biktima," ani Zarate.

Ayon sa medico-legal, 300 saksak ang tinamo ng biktima, na maaaring mula sa isang Swiss army knife.

Sinampahan ng kasong parricide ang suspek, na isang security guard.

— Ulat ni Dianne Dy

