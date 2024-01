Seguridad sa Quiapo Church, mas pinaigting para sa #Nazareno2024

Watch more News on iWantTFC

Mas pinaigting pa ang seguridad sa Quiapo Church kung saan kinakailangang dumaan sa security checkpoint ang mga deboto na papasok sa loob ng simbahan.

Upang masiguro na ligtas ang mga deboto sa pagdiriwang ng #Nazareno2024, naglagay ng mobile x-ray at walkthrough detector ang pulisya sa Plaza Miranda.

“‘Pag tumunog, ifi-freeze. Tapos saka sila papasok dito sa staging area. So ‘yung mga pinagbabawal of course ‘yung mga deadly weapon, alak bawal din kasi liquor ban, ‘yung mga baril bawal din kasi gun ban,” ayon kay PCpt. Roel Robles, hepe ng Plaza Miranda PCP.

Maliban sa liquor ban at gun ban, ipinagbabawal na rin ang mga paputok at pyrotechnic devices sa pagdiriwang ng Nazareno, alinsunod sa Executive Order No. 2 ng Manila LGU na inilabas noong Biyernes.

Maaaring makasuhan ang mga lalabag sa kautusan at kukumpiskahin din ang mga ipinagbabawal na gamit.

Aminado naman ang pulisya na magkakaroon ng pagkakaantala bago makapasok sa loob ng Quiapo Church, pero para naman daw ito sa kaligtasan ng lahat.

“May konting delay pero ang maganda safe naman tayo. At saka nilayo na natin dun sa simbahan para dire-diretso ‘yung proseso natin,” sabi ni PCpt. Robles.

Nagpaalala naman ang pulisya na iwasan ang pagdadala ng maraming gamit at agahan ang pagpunta sa simbahan upang makaiwas sa anumang abala.