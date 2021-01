10 lalaki kinasuhan matapos iugnay sa pagkamatay ng flight attendant

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Labis ang paghihinagpis ng inang si Sharon Dacera dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na si Christine, isang flight attendant, noong tanghali ng Enero 1.

Kuwento ni Sharon, nagpaalam ang kanyang anak noong Disyembre 31 na dadalo sa yearend party sa isang hotel sa Makati kasama ang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho.

Sa katunayan, tumawag pa ito noong madaling araw ng Enero 1 para bumati.

Pero hindi naging mabuti ang balitang bumungad sa kanyang umaga. Tumawag ang isang kaibigan ni Christine na kasama sa party para sabihing pumanaw ang dalaga.

"As a mother sabihan ka na namatay na, siyempre sasabihin ko, 'Ano nangyari sa anak ko?'" ani Sharon.

Base sa police report, natagpuan nilang walang malay sa bathtub ng hotel si Christine noong tanghali ng Biyernes.

Dinala umano ito sa clinic ng hotel pero dahil wala itong pulso, dineretso na sa Makati Medical Center. Doon na siya dineklarang dead-on-arrival.

Ang ikinamatay ay ruptured aortic aneurysm o naputukan ng ugat.

Pero hindi naniniwala ang mga kaanak ni Christine na natural cause ang pagkamatay nito dahil nu'ng puntahan nila ang labi ay nakita nila ang mga pinsala nito sa katawan.

Sa mga larawang ibinigay ng pamilya sa ABS-CBN News, makikita ang ilang pasa at sugat sa kamay ni Christine.

Ayon sa abogado ng pamilya, lumalabas na hindi lang ang mga kaibigan ni Christine ang nakasama niya sa hotel party.

Siya lang din daw ang nag-iisang babae kasama ang 10 kalalakihan.

"Hindi inaasahan ng biktima... ang mga makakasama niya. She was supposed to be with friends and she was not supposed to be with strangers," ani Jose Leda III, abogado ng pamilya Dacera.

Bukod pa riyan, lumalabas umano sa autopsy na may palatandaan na inabusong seksuwal ang biktima kaya kasong rape with homicide ang isinampa sa 10 lalaki na kasama ni Christine.

Tatlo ang hawak ngayon ng pulis at 7 ang hinahanap.

–Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News