Pari, sumayaw ng "See Tinh" TikTok dance

ABS-CBN News

Umani ng magkakaibang reaksyon ang video ng pari na sumasayaw ng "See Tinh" TikTok dance sa loob ng simbahan sa Danao City. Pero ayon sa Archdiocese of Cebu, wala namang masamang intensiyon ang pari at gusto lang niya makapagpasaya.

