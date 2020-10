Viral: Mga guro, sumakay sa salbabida para makatawid ng ilog

MULTIMEDIA

Viral ang video ng ilang guro na sumakay sa timbulan o salbabida para makatawid ng ilog.

Galing ang mga guro sa pinapasukang paaralan sa komunidad ng mga katutubong Mangyan sa Oriental Mindoro nang biglang tumaas ang tubig sa ilog dahil sa ulan.

