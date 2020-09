'Plantito, Plantita': Bakit nakakaganda ng mood at nakakasaya ang pag-aalaga ng plants?

MULTIMEDIA

Gusto mo bang maging plantito/plantita? Totoo bang nakakasaya at nakakaganda ng mood ang pag-aalaga ng plants?

Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral, may direktang epekto ang pag-aalaga ng halaman sa utak ng mga tao. Nare-realize raw ng utak natin na konektado tayo sa nature dahil sa mga shapes na nasa dahon at bulaklak.

Panoorin ang detalye sa video na ito.

