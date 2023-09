MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Mga tungkulin ng ABS-CBN News resident meteorologist

ABS-CBN News

MAYNILA – Bukod sa pagiging weatherman gabi-gabi sa TV Patrol, mayroon pang ibang ginagampanang tungkulin ang resident meteorologist ng ABS-CBN News na si Ariel Rojas.

Binabantayan din niya ang lagay at pagbabago ng panahon sa Pilipinas at ibang bansa para sa central news desk.

Naglalahad din siya ng ulat panahon at paliwanag sa ibang ABS-CBN News platforms lalo tuwing may papasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility.

Kabilang na rito ang pag-produce ng digital content kaugnay ng panahon at astronomy.

Naging bahagi ng ABS-CBN News noong 2021 si Rojas, na 4 na taong naging forecaster ng state weather bureau PAGASA.

– Ulat ni Ariel Rojas, ABS-CBN News Resident Meteorologist